19-летний нападающий ЦСКА рассказал, в каких компонентах прибавил армейский клуб

Нападающий ЦСКА Кирилл Долженков рассказал, в каких компонентах прибавил армейский клуб в последнее время.

«Я думаю, что мы стали играть строже, проще и сконцентрированнее в обороне. Появились моменты, и команда начала их спокойно реализовывать. Над какими конкретно компонентами игры команда работала в декабрьской паузе? Мы ничего особо не меняли. Поработали над физикой, заложили фундамент на оставшуюся часть сезона. А ледовые тренировки у нас в команде вообще никак не менялись», — сказал Долженков.

Напомним, накануне ЦСКА дома одержал разгромную победу над нижегородским «Торпедо» (7:2). Главным героем матча стал нападающий ЦСКА Сергей Плотников. Опытный форвард стал автором натурального хет-трика, забросив три шайбы подряд с конца первого периода до середины второго. Голкипер Иван Федотов пропустил две шайбы, одна из которых была заброшена на последней секунде матча.