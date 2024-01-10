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«Сибирь» впервые в сезоне обыграла «Амур», Бек оформил дубль

«Сибирь» впервые в сезоне обыграла «Амур», Бек оформил дубль
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В Хабаровске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Амур» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 17-й минуте первого периода Никита Шашков с передач Артёма Михеева и Никиты Короткова открыл счёт в игре.

На девятой минуте второй двадцатиминутки Тейлор Бек с передач Павла Гоголева и Георгия Белоусова удвоил преимущество сибирского клуба. На 12-й минуте периода Кирилл Спиценко с передач Евгения Грачёва и Александра Брынцева размочил счёт во встрече.

На 13-й минуте третьего периода Энди Андреофф с передач Георгия Белоусова и Владимира Бутузова сделал счёт 3:1. В конце периода Тейлор Бек с передач Артёма Михеева и Никиты Шашкова установил окончательный счёт в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2024, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Шашков (Михеев, Коротков) – 16:22 (5x5)     0:2 Бек (Гоголев, Белоусов) – 28:11 (5x5)     1:2 Спиценко (Грачёв, Брынцев) – 31:53 (5x5)     1:3 Андреофф (Белоусов, Бутузов) – 52:12 (5x4)     1:4 Бек (Михеев, Шашков) – 58:29 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Амур» примет на своей площадке «Авангард». «Сибирь» во Владивостоке сыграет с местным «Адмиралом». Обе игры состоятся 12 января.

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