«Сибирь» впервые в сезоне обыграла «Амур», Бек оформил дубль

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В Хабаровске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Амур» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 17-й минуте первого периода Никита Шашков с передач Артёма Михеева и Никиты Короткова открыл счёт в игре.

На девятой минуте второй двадцатиминутки Тейлор Бек с передач Павла Гоголева и Георгия Белоусова удвоил преимущество сибирского клуба. На 12-й минуте периода Кирилл Спиценко с передач Евгения Грачёва и Александра Брынцева размочил счёт во встрече.

На 13-й минуте третьего периода Энди Андреофф с передач Георгия Белоусова и Владимира Бутузова сделал счёт 3:1. В конце периода Тейлор Бек с передач Артёма Михеева и Никиты Шашкова установил окончательный счёт в матче.

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В следующем матче «Амур» примет на своей площадке «Авангард». «Сибирь» во Владивостоке сыграет с местным «Адмиралом». Обе игры состоятся 12 января.