Вратарь «Миннесоты» — о дебюте в НХЛ: в начале матча я нервничал и не мог поймать шайбу

Вратарь «Миннесоты» Йеспер Валльстедт оценил свой дебют в НХЛ в матче с «Далласом» (2:7), в котором голкипер пропустил семь шайб.

«Я определённо нервничал в начале матча. Много бросков отскакивали от меня, я не мог поймать шайбу. Я попытался поймать один из бросков соперника от синей линии, но шайба выпала из моей ловушки. Из-за волнения я не мог собраться в начале матча, однако затем я успокоился и стал ощущать себя более комфортно.

В конце концов дебют немного не удался. Думаю, я мог бы поймать парочку шайб, которые влетели в мои ворота. Возможно, это изменило бы ход игры и результат матча был бы иным», — цитирует Валльстедта пресс-служба клуба.

Молодой голкипер установил клубный рекорд, став самым молодым вратарём в истории «дикарей», дебютировавшим в возрасте 21 года и 57 дней.