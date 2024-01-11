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Йеспер Валльстедт стал самым молодым голкипером в истории «Миннесоты»

Йеспер Валльстедт стал самым молодым голкипером в истории «Миннесоты»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» принимал «Миннесоту Уайлд». Матч завершился разгромной победой хозяев — 7:2.

Ворота «Миннесоты» в этом матче защищал шведский голкипер Йеспер Валльстедт, который сегодня дебютировал в НХЛ в возрасте 21 года и 57 дней. Молодой голкипер установил клубный рекорд, став самым молодым вратарём в истории «дикарей». Ранее им являлся Дерек Густафсон, в марте 2001-го сыгравший первый матч за «Миннесоту» в 21 год и 261 день.

Дебют Валльстедта в НХЛ получился неудачным. 21-летний голкипер пропустил все семь шайб, отразив лишь 27 бросков из 34. Йеспер стал самым молодым голкипером НХЛ, сыгравшим в нынешнем сезоне. Примечательно, что самый возрастной голкипер лиги — 39-летний Марк-Андре Флёри — также является вратарём «Уайлд».

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