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«Не очень тактично». Экс-тренер сборной России отреагировал на письмо ветеранов СКА Путину

«Не очень тактично». Экс-тренер сборной России отреагировал на письмо ветеранов СКА Путину
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Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев высказался относительно письма ветеранов СКА к президенту России Владимиру Путину в связи с качеством судейства в лиге.

«Шквал критики в адрес судей? Честно скажу, обращение к президенту с такими вопросами не очень логично и не очень тактично. Ну не может же президент рассматривать все те вопросы, которые связаны с судейством.

Что касается этого письма… Зачем к Путину обращаться? Всё руководство КХЛ и Федерации хоккея России возглавляют питерские специалисты. Ну обращались бы к ним и решали эти вопросы. Вот во вчерашнем матче Роман Борисович Ротенберг очень высоко оценил действия судей. Поэтому здесь сложно что-либо комментировать», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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