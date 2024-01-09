Хватит ненавидеть судей! Их работа в овертайме матча СКА — высший пилотаж

7 января в КХЛ в матче СКА — «Металлург» произошёл крупный судейский скандал, спровоцировавший начало безумия в российском хоккейном мире. Рефери встречи засчитал спорный гол магнитогорцев в ворота хозяев площадки в овертайме. Ошибка была очевидна…

…так казалось на первый взгляд…

На последней минуте овертайма хоккеисты «Металлурга» проводят позиционную атаку. Данила Юров катится к синей линии, но, развернувшись, начинает рывок к воротам голкипера СКА Павла Мойсевича. Защитник санкт-петербургской команды Артём Сергеев пытается догнать нападающего.

В этот момент перед ним проезжает форвард магнитогорцев Игорь Гераськин. Контакт. Сергеев падает на лёд. Юров освобождается от опеки и стягивает на себя другого соперника, после чего отдаёт в слот. Там абсолютно свободный Гераськин получает шайбу и, имея достаточно времени, чтобы прицелиться, бросает точно — гол. Победа «Металлурга».

И судьи почему-то засчитывают эту шайбу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Сначала показалось, что здесь всё очевидно. Нарушение правил. Следовательно, гол нельзя засчитывать. С телевизионной картинки показалось точно так же.

Эпизод и правда простой. Но судьи не ошиблись.

Если посмотреть инцидент с иных ракурсов и камер, всё становится максимально очевидно. Сергеев, катясь за Юровым, попадает клюшкой в конёк проезжавшему мимо Гераськину. Клюшка, в свою очередь, отскакивает в ноги защитнику СКА — и тот, споткнувшись, падает на лёд. Получается, контакт был, но не с коньками нападающего «Металлурга». А со своей же клюшкой.

Что же получается? Судьи разобрались верно! Несмотря на то что их решение на первый взгляд было спорным, несмотря на то что рефери, исполняя свои прямые обязанности, могли ощущать давление и понимать, что подставляются под шквал критики — со стороны хозяев площадки и их фанатов.

Правильность решения судей подтвердил и глыба в своём деле, профессионал и опытнейший экс-арбитр Леонид Вайсфельд.

«Мне кажется, что там всё очевидно: посмотрите видео в телеграм-канале комментатора КХЛ ТВ Владимира Гучека, и вам сразу всё станет понятно. Защитник СКА Артём Сергеев споткнулся о собственную клюшку. Я нарушения правил в этом эпизоде не вижу», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».

И, честно говоря, в таком случае непонятна реакция хоккейного сообщества. Многие болельщики, «эксперты», телеграм-каналы начали массово критиковать судей матча СКА — «Металлург». Представители совета ветеранов санкт-петербургского клуба под председательством Сергея Черкаса, Игоря Щуркова, Василия Каменева, Бориса Бокова, Александра Юдина и Николая Манеева и вовсе обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину по итогам встречи. В своём заявлении они назвали качество судейство матча «беспредельно низким» и попросили разобраться с этой проблемой.

Да, наше судейство есть за что критиковать. Да, даже в этом сезоне было немало очевидных судейских провалов и ошибок. Но ведь именно такие моменты, как в матче между СКА и «Металлургом», по-настоящему ценны. Находясь под огромным давлением, арбитры встречи — Александр Соин, Сергей Юдаков, Ильнур Галимов и Артём Савенков — разобрались верно! Браво, ребята!

Так почему же их критикуют? Почему, когда наши судьи — эти самые так много критикуемые в нынешнем (и не только) сезоне судьи — в спорном эпизоде всё сделали правильно, не ошиблись, разобрались верно, — почему же их всё равно ненавидят?

И главный вопрос: какой реакции от судей это самое критикующее хоккейное сообщество хочет добиться, если критикует арбитров и за ошибки, и за отличную компетентную работу?

Да, даже такие эпизоды не перекроют ошибок — они и не должны перекрывать. Ошибки останутся ошибками. И с ними по-прежнему придётся бороться. Однако нужно не забывать и хвалить — за компетентную работу.

Наш хоккей давно на грани из-за эгоизма отдельных личностей и ряда хоккейных сообществ. Но судьи на то и судьи — они не должны принимать решения в угоду чьей-либо личной выгоде. Они должны быть беспристрастными и следовать прописанным правилам.

Судьи матча СКА — «Металлург», повторюсь, отлично с этим справились. Ни одно громкое слово, лозунг или выкрик не сможет затмить их компетентную работу.

Так что хватит уже беспочвенно критиковать этих арбитров, отлично справившихся со своей работой, хватит идти против здравого смысла и разрушать хоккей своим эгоизмом и предвзятостью.

Откройте видео и проверьте сами — и тогда даже не понадобятся чьи-то громкие слова.