Нападающие ЦСКА и «Динамо» устроили драку в московском дерби

В эти минуты в Москве проходит столичное дерби в рамках регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором ЦСКА принимает «Динамо». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу бело-голубых.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.
В середине первой двадцатиминутки форвард армейцев Кирилл Долженков устроил яркую драку с нападающим бело-голубых Андреем Никоновым.
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По итогам эпизода оба хоккеиста получили по пять минут за драку.
В следующем матче регулярного сезона ЦСКА в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом» 15 января. Московское «Динамо» примет дома нижегородское «Торпедо» 13 января.