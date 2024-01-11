Нападающие ЦСКА и «Динамо» устроили драку в московском дерби

В эти минуты в Москве проходит столичное дерби в рамках регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором ЦСКА принимает «Динамо». Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу бело-голубых.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В середине первой двадцатиминутки форвард армейцев Кирилл Долженков устроил яркую драку с нападающим бело-голубых Андреем Никоновым.

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По итогам эпизода оба хоккеиста получили по пять минут за драку.

В следующем матче регулярного сезона ЦСКА в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом» 15 января. Московское «Динамо» примет дома нижегородское «Торпедо» 13 января.