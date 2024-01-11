«Блюстители ложной морали!» Скандал в Европе из-за дискриминации экс-легионера КХЛ

В Европе продолжают травить хоккеистов, которые осмелились выступать в КХЛ после февраля 2022 года. Из недавних примеров можно вспомнить, как из «Шеллефтео» выгнали американца Кенни Агостино за его игру в «Торпедо». Теперь позорной дискриминации подвергся словацкий вратарь Юлиус Гудачек.

Голкипер прошлый сезон провёл в «Барысе», но после непопадания в плей-офф с ним не стали продлевать контракт. Тем не менее он очень тепло отзывался о команде и Астане и осенью не терял надежды найти себе клуб в России.

Юлиус Гудачек Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Но в КХЛ работы так и не нашлось, а время шло. В декабре пошли слухи о том, что Гудачек может оказаться в чешском «Маунтфилде», но история закончилась, так и не начавшись, когда местные болельщики выступили с острой критикой. В начале января словак всё-таки подписал контракт с чешским «Кладно» — клубом Яромира Ягра, после чего в СМИ и соцсетях поднялась настоящая волна хейта.

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«Если бы он был 22-летним пацаном с зарплатой $ 50 тыс., которому вдруг предложили миллионы, я бы понял. Сказал бы себе – ну и дурак, ну и езжай туда. Но Гудачек всю карьеру играл в Европе за большие деньги. Ему не нужно было это [уезжать в КХЛ]. Хоккеист должен подавать пример детям, демонстрировать базовые ценности нашего общества. Но, взяв русские деньги, Гудачек стал инструментом пропаганды», — говорил бывший чешский игрок, а ныне эксперт на ТВ Якуб Кореис.

И это при том, что «Кладно», как всегда, находится в отчаянном положении. Их основной вратарь вылетел до конца сезона с серьёзной травмой, команда выиграла всего пять матчей в чемпионате, занимает предпоследнее место в таблице и рискует вылететь из лиги. Гудачек – хороший вратарь с большим опытом, много поигравший на высоком уровне и в КХЛ, и в сборной. Он очень бы пригодился «Кладно», но даже в таких реалиях пнуть игрока за связь с Россией чехам оказалось важнее спортивного результата.

Болельщики «Кладно» грозились бойкотировать матчи, особо ярые журналисты разносили клуб в пух и прах, чем вывели из себя даже самого Ягра. На эмоциях он сначала резко пообщался с прессой («Я же не иду к вам домой и не спрашиваю о вашей жене! У вас никакого уважения, иначе вы бы не задавали такие вопросы»), позже, успокоившись, опубликовал пост на православное Рождество в соцсетях с подписью «Не судите да не судимы будете», а потом в ещё одной публикации высмеял главных критиков коллажем с героями «Ну, погоди!» и словами «И что теперь?».

К тому времени «Кладно» под давлением общественности уже пошёл на попятную и расторг контракт с Гудачеком, а капитану команды Радеку Смоленяку, с подачи которого словак и появился в «Кладно», пришлось оправдываться в прессе.

«Я стал жертвой кампании ненависти блюстителей ложной морали»

Гудачек в итоге подписался во «Франкфурте», но молчать не стал и высказал всё, что думает о вале грязи, которая обрушилась на него в Чехии.

«Хочу внести ясность и опровергнуть самую ужасную ложь и ерунду. Делаю это ради своей семьи и всех, кто оказался и может оказаться в подобной ситуации. Я никогда не проявлял никакой поддержки политике России. Это факт, а то, что пытаются внушить, — целенаправленная манипуляция. Да, в интервью я рассказывал о своей жизни в России. Это была качественная и нормальная жизнь. Я играл в клубе, жил со своей семьёй, поскольку такова жизнь любого хоккеиста во всём мире.

К сожалению, я стал жертвой кампании ненависти, в которой люди вымещают на мне недовольство и разрушают жизни и карьеры хоккеистов под видом блюстителей ложной морали. Это касается не только меня, а всего общества. Если бы это касалось только меня, я бы, наверное, махнул рукой. Я сам себе хозяин и своим поведением доказал, что всегда играю на команду, на поле и за его пределами. Я прежде всего уважаю принципы честной игры, в спорте и в жизни.

К сожалению, нападки на меня вылились из хоккейной среды на всё общество и стали примером того, как надуманными обвинениями и клеветой можно разрушить карьеру человека, расторгнуть контракт, даже если он не нарушил ни один из его пунктов. Это происходит из-за откровенной клеветы в СМИ. Не так давно было время, когда увольняли за даже только предполагаемое мнение, и я не хочу возвращаться в эти времена.

В 1989 году наши родители боролись за демократию, свободу слова, свободу путешествовать, жить и работать в любой стране по выбору. Я уважаю мнение других и желаю, чтобы ко всем относились с одинаковым уважением. Это касается и тех, кто хочет играть в КХЛ или получить любую другую работу в России. Лично знаю многих людей, которые сейчас работают в России, — врачей, учителей, юристов, бизнесменов. Хотя они не подвергаются такому линчеванию, как хоккеисты, хотелось бы мне посмотреть на врача, который после работы в России вернётся в Словакию.

Это то же самое, что уволить кого-то только из-за его расы, религии или ориентации. Это противоречит Хартии основных прав и свобод. В моём случае ситуация тем более абсурдна, ведь в 2022 году я поехал играть в Казахстан, за команду «Барыс». Речь идёт о казахстанском клубе и моей жизни в Казахстане. Если это публичный самосуд, то думаю, что в мире не всё в порядке.

Прошу журналистов, хоккейных экспертов, комментаторов и выдающихся хоккейных личностей внимательнее относиться к тому, что они пишут и говорят. Слово ранит во много раз сильнее, чем физическое насилие. Используйте своё влияние для распространения позитива, а не ненависти, лжи и клеветы.

Я хотел забыть всею эту странную историю, махнуть рукой на СМИ и не тратить впустую время на ядовитых фанатиков. Но потом моя дочь пришла домой в слезах, я решил защищаться. Это публичное заявление – законный способ [защиты]. Необходимо избегать зла, клеветы и манипуляций.

Я уважаю мнение других людей и очень хочу, чтобы ко всем относились с таким же уважением. В том числе к тем, у кого другое мнение по поводу выступлений в КХЛ или любой другой работы в России. Журналисты и эксперты, используйте ваши голоса, чтобы распространять позитивные вещи, а не ненависть, ложь и клевету», – написал Гудачек в своей соцсети.

Юлиус Гудачек Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

«Гудачек стал объектом беспрецедентных нападок и обвинений. Это лицемерие»

Примечательно, что не все в Европе готовы сожрать словака живьём за игру в России. Скандал получил настолько большой общественный резонанс, что на него обратили внимание даже политики. В защиту хоккеиста выступил Петер Пеллегрини, спикер парламента Словакии, который собирается баллотироваться на пост президента страны.

«Меня печалит то, что разрушаются жизни абсолютно невинных людей, которые не имеют никакого отношения к конфликту на Украине. Например, Юлиуса Гудачека. Он стал объектом беспрецедентных нападок и обвинений. Мы больше не ищем мира, не ценим человеческие жизни и можем разрушать их не только оружием, но и словами.

Русские хоккеисты спокойно играют в самой престижной лиге мира, в НХЛ, а словак не может играть в КХЛ? А если будет играть, то всё, с ним покончено. Некоторые люди даже заявляют, что он больше не может представлять Словакию. Это лицемерие.

Юлиус, обещаю, что всегда буду на стороне невинных людей и всегда буду защищать нашу страну. Пожалуйста, прости всех этих людей, которые лицемерно тебя обвиняют», — сказал Пеллегрини.