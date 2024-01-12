Менелл — о Гусеве: в каждом матче поражаюсь тому, на что он способен

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл после победного матча с ЦСКА (4:2) в армейском дерби оценил игру своего партнёра по команде Никиты Гусева.

«В составе ЦСКА много чемпионов, у них хорошая победная культура. Мы знаем, что обыграть их — всегда непростая задача, и каждый матч с ними будет равным и близким по счёту.

Гусев в дерби в очередной раз забил из неочевидной позиции? Он – великолепный игрок, может забить откуда угодно. Большой мастер, играть с ним – большая честь. В каждом матче поражаюсь тому, на что он способен», — сказал Менелл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

31-летний Гусев в нынешнем сезоне сыграл 49 матчей, где забросил 17 шайб и отдал 45 результативных передач, набрав в общей сложности 62 очка. Никита вышел на первое место в списке лучших бомбардиров лиги.