«Адмирал» потерпел седьмое поражение кряду, уступив «Сибири» на домашнем льду

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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2, а хозяева потерпели седьмое поражение кряду.

В составе «Сибири» дублем отметился Артём Михеев, ещё по одной шайбе на счету Никиты Ефремова и Энди Андреоффа. У «Адмирала» отличились Никита Аноховский, реализовавший буллит, и Руслан Ибатуллин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, «Сибирь», набрав 55 очков в 51 матче, укрепляется на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, опережая «Амур», уступивший «Авангарду» в параллельной игре» (2:3), на пять баллов. «Адмирал» (39) – занимает последнее, 12-е место.