Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Адмирал» потерпел седьмое поражение кряду, уступив «Сибири» на домашнем льду

«Адмирал» потерпел седьмое поражение кряду, уступив «Сибири» на домашнем льду
Аудио-версия:
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Адмирал» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2, а хозяева потерпели седьмое поражение кряду.

В составе «Сибири» дублем отметился Артём Михеев, ещё по одной шайбе на счету Никиты Ефремова и Энди Андреоффа. У «Адмирала» отличились Никита Аноховский, реализовавший буллит, и Руслан Ибатуллин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, «Сибирь», набрав 55 очков в 51 матче, укрепляется на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, опережая «Амур», уступивший «Авангарду» в параллельной игре» (2:3), на пять баллов. «Адмирал» (39) – занимает последнее, 12-е место.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2024, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Аноховский – 04:58     1:1 Михеев (Шашков, Коротков) – 06:12 (5x5)     1:2 Ефремов (Андреофф, Аланов) – 08:10 (5x5)     2:2 Ибатуллин (Аноховский, Бучельников) – 20:42 (5x5)     2:3 Андреофф (Бутузов, Мёрфи) – 31:54 (5x4)     2:4 Михеев – 43:38 (4x5)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android