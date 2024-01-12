Мартемьянов: «Авангард» показал высокое мастерство. Играют правильно, у них есть запас

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение своих подопечных в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (2:3).

«Соперник показал очень высокое командное и индивидуальное мастерство. «Авангард» играет правильно по счёту, когда надо – прихватят, когда надо – откатятся. У них есть запас, и состав понимает, что он хочет от матча. Вратарь «Авангарда» Хомченко сыграл ключевую роль сегодня, очень сильно отыграл, солидно, уверенно, вовремя выручал команду», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, «Амур» с 50 очками в 49 матчах занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, отставая на пять очков от «Сибири» (55).