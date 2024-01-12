Тамбиев — о поражении «Адмирала»: кто ошибается индивидуально, с тех и надо спрашивать

Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата КХЛ с новосибирской «Сибирью» (2:4).

«Счёт на табло, много индивидуальных ошибок и неправильных действий, от этого результат. Временами мы выглядели неплохо, но много ошибок. Надо играть более конкретно, более правильно. В целом очень недоволен командой. Кто у нас ошибается индивидуально, с тех и надо спрашивать. Они понимают и начинают что-то осознавать, только когда оказываются на трибуне. Есть переоценка своих возможностей, в этой лиге нельзя допускать столько индивидуальных ошибок», — приводит слова Тамбиева пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, благодаря этой победе «Сибирь», набрав 55 очков в 51 матче, укрепилась на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, опережая «Амур», уступивший «Авангарду» в параллельной игре (2:3), на пять баллов. «Адмирал» (39) – занимает последнее, 12-е место.