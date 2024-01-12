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«Пацаны верят друг в друга». Кривокрасов — об атмосфере в «Сибири» после последних матчей

«Пацаны верят друг в друга». Кривокрасов — об атмосфере в «Сибири» после последних матчей
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Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов после победы над «Адмиралом» (4:2) в гостях высказался об атмосфере в раздевалке команды после недавних матчей.

«В целом я рад, как сыграла команда, но расслабляться нельзя. Знал, что «Адмирал» будет бороться до последней секунды, и предупреждал парней. Чуть-чуть потеряли концентрацию, но молодцы, что вернулись.

Мы об этом всегда разговариваем и работаем, чтобы команда не паниковала после пропущенных шайб. Это психология, она должна присутствовать у хороших команд. На данный момент она у нас есть, а пацаны верят друг в друга. После пропущенного гола ничего не изменилось. Играли точно так же и ещё больше разозлились, поэтому и забили третий гол», — приводит слова Кривокрасова пресс-служба новосибирского клуба.

Напомним, благодаря этой победе «Сибирь», набрав 55 очков в 51 матче, укрепилась на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, опережая «Амур», уступивший «Авангарду» в параллельной игре (2:3), на пять очков. «Адмирал» (39) занимает последнее, 12-е место в таблице Востока.

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