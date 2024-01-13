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Тренер «Авангарда» Кравец рассказал о победе над «Амуром» в Хабаровске

Тренер «Авангарда» Кравец рассказал о победе над «Амуром» в Хабаровске
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победный матч с «Амуром» (3:1) в Хабаровске.

«Такая же сложная игра, как и вчера. Отмечу меньшинство, выстояли пять минут и вообще не пропустили. Понравилась игра вратаря и командные действия: любые ошибки ребята исправляли, не перекидывали стрелки друг на друга. Вообще, вся эта дальневосточная поездка оказалась удачной, выиграли все матчи. Такие победы закаляют команду, оставляют в памяти много положительных моментов.

Почему не увидели Артёма Мурылева? В ситуации, которая была сегодня, решили оставить прежние сочетания защитников. Убрали только первую тройку, поставили тех ребят, которые много бегали в этой поездке, когда тренировались. Использовали всех, кроме Мурылева, но у Артёма ещё обязательно будет шанс.

Матчи с «Амуром» принципиальные? Да для меня вообще нет рядовых соперников, все команды хорошие в лиге, всегда хочется выигрывать», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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