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«Авангард» без первой тройки нападения уверенно обыграл «Амур»

«Авангард» без первой тройки нападения уверенно обыграл «Амур»
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В Хабаровске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Амур» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 18-й минуте первого периода Иван Николишин с передач Дамира Шарипзянова и Семёна Чистякова открыл счёт в матче.

На шестой минуте второй двадцатиминутки Дмитрий Шевченко с передач Александра Щемерова и Сергея Колесникова восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Николай Прохоркин с передач Дамира Жафярова и Дамира Шарипзянова вновь вывел подопечных Михаила Кравца вперёд. На 16-й минуте периода Дамир Жафяров с передач Николая Прохоркина и Томаша Юрчо сделал счёт 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2024, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Николишин (Шарипзянов, Чистяков) – 17:34 (5x5)     1:1 Шевченко (Щемеров, Колесников) – 25:29 (5x5)     1:2 Прохоркин (Жафяров, Шарипзянов) – 27:41 (5x4)     1:3 Жафяров (Прохоркин, Юрчо) – 35:00 (5x5)    

Напомним, омичи провели матч без первой тройки нападения Владимир Ткачёв — Райан Спунер — Рид Буше.

В следующем матче «Амур сыграет в Санкт-Петербурге со СКА. «Авангард» в Омске примет действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА. Обе игры состоятся 17 января.

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