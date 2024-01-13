«Авангард» без первой тройки нападения уверенно обыграл «Амур»

В Хабаровске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Амур» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
На 18-й минуте первого периода Иван Николишин с передач Дамира Шарипзянова и Семёна Чистякова открыл счёт в матче.
На шестой минуте второй двадцатиминутки Дмитрий Шевченко с передач Александра Щемерова и Сергея Колесникова восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Николай Прохоркин с передач Дамира Жафярова и Дамира Шарипзянова вновь вывел подопечных Михаила Кравца вперёд. На 16-й минуте периода Дамир Жафяров с передач Николая Прохоркина и Томаша Юрчо сделал счёт 3:1.
Напомним, омичи провели матч без первой тройки нападения Владимир Ткачёв — Райан Спунер — Рид Буше.
В следующем матче «Амур сыграет в Санкт-Петербурге со СКА. «Авангард» в Омске примет действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА. Обе игры состоятся 17 января.
- 13 января 2024
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