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Тренер «Амура»: вратари всех команд, приезжающих в Хабаровск, феерят постоянно

Тренер «Амура»: вратари всех команд, приезжающих в Хабаровск, феерят постоянно
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Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:3) в Хабаровске.

«Сегодня сработало правило спорта: не забиваешь ты — забивают тебе. Нас наказали моментально, у нас вновь не работало большинство, всего три броска за семь минут большинства в первом периоде. Это вообще никуда не годится. Шли вперёд, старались что-то сделать, но, к сожалению, соперник очень грамотно сыграл в обороне, вратарь как всегда феерил. У нас так всегда: вратари всех команд, приезжающих в Хабаровск, феерят постоянно.

Бобкову дали отдохнуть, но я скажу, что вся команда не в лучшем физическом состоянии. Хотя работают, выкладываются, в этом претензий нет, но для победы надо делать большее. А Игорю дали отдохнуть, к нему нет претензий ни по каким голам. Вообще, за вратарскую линию я меньше всего беспокоюсь», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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