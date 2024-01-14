И. Никитин – о сенсационном поражении «Локомотива»: не можем достучаться до самолюбия

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин объяснил поражение своих подопечных в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем» (1:2).

«Не выложились на 100%, потому и результат такой. Часто выигрывает не тот, кто играет лучше, а кто играет свою лучшую игру. Из этого всё и складывается. Не сразу вошли в игру? Это моя проблема. Скажем так, не можем пока достучаться не то, что до понимания, а самолюбия.

Когда находишься на вершине – ты должен соответствовать определённому уровню. А для нас пока это вызов, который мы принимаем, отходим и опять принимаем. Уверен, что мы всё равно пройдём через это, но таков наш путь», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.