«Надо, чтобы остальные добавляли». Крикунов — о доминировании первого звена «Динамо»

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказался о выступлении московского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ, оценив результативность первого звена команды.

«Динамо» выглядит нормально, есть результат и игра. Здорово себя проявляет сыгранное звено Гусева с легионерами, очень сильное взаимодействие. Видно, что ребята хорошо понимают друг друга. Мне нравится нынешняя игра команды. Надо, чтобы остальные ребята добавляли и тоже вносили свой вклад, потому что постоянно идти одним звеном будет сложно», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, «Динамо», набрав 72 очка в 51 матче, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. Подопечные Алексея Кудашова идут на серии из пяти побед.