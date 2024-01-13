Кудашов – о 6:1 в матче с «Торпедо»: не буду никого гневить – мне очень понравилось

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил в чём заключалась установка для игроков на третий период при счёте 6:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ с нижегородским «Торпедо» (6:1), а также назвал причину отсутствия защитника Кирилла Готовца.

«Какая была установка на третий период? Возвращаемся к игре с ЦСКА, какая задача у «Торпедо» была на третий период? Выиграть. Вот и у нас такая же была. Мы знаем, какая установка была у «Торпедо», поэтому у нас была соответствующая – выиграть свой третий период.

Сегодня удалось быстро забить после пропущенной, хотя в этом сезоне чаще всего было наоборот? Ну, эта ситуация постоянно встречается: пропускаешь – забиваешь. И при том, ты собираешь ребят, и они собираются, и они знают, как играть. Но ситуации бывают разные. Сегодня получилось в другую сторону. Давайте этому порадуемся и будем надеяться, что дальше так и будет.

Готовец заболел. Травмы у него нет. Были ли моменты, которые сегодня не понравились? Не буду никого гневить – мне очень понравилось, как играли, и самое главное, что иногда мы проводим собрания и делаем акценты на каких-то вещах, что-то показываем, а такое ощущение, что они не слышат, а сегодня всё было выполнено, что мы просили и показывали», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.