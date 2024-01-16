Главный тренер «Коламбуса»: Чинахов прогрессирует, и мы видим это своими глазами

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан высказался об игре своих нападающих первого звена Егора Чинахова и Коула Силлинджера в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (4:3 Б).
Напомним, в этой встрече россиянин отметился заброшенной шайбой в первом периоде.
«Что касается Чинахова, он прогрессирует, и мы видим это своими глазами. Они с Силлинджером двигаются вперёд. Они были очень активны и создали много моментов против очень хорошей тройки «Ванкувера», — приводит слова Венсана официальный сайт НХЛ.
Отметим, что в этой игре за «жакетов» забрасывали шайбы исключительно российские игроки. Помимо Чинахова, дубль сделал Дмитрий Воронков, а Кирилл Марченко исполнил победный буллит.
«Коламбус» прервал серию поражений из трёх матчей, набрал 37 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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