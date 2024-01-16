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Главный тренер «Коламбуса»: Чинахов прогрессирует, и мы видим это своими глазами

Главный тренер «Коламбуса»: Чинахов прогрессирует, и мы видим это своими глазами
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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан высказался об игре своих нападающих первого звена Егора Чинахова и Коула Силлинджера в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (4:3 Б).

Напомним, в этой встрече россиянин отметился заброшенной шайбой в первом периоде.

«Что касается Чинахова, он прогрессирует, и мы видим это своими глазами. Они с Силлинджером двигаются вперёд. Они были очень активны и создали много моментов против очень хорошей тройки «Ванкувера», — приводит слова Венсана официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в этой игре за «жакетов» забрасывали шайбы исключительно российские игроки. Помимо Чинахова, дубль сделал Дмитрий Воронков, а Кирилл Марченко исполнил победный буллит.

«Коламбус» прервал серию поражений из трёх матчей, набрал 37 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 21:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Миллер (Задоров) – 05:28     1:1 Чинахов (Годро) – 05:55     1:2 Гарланд (Блюгерс, Джошуа) – 14:54     2:2 Воронков (Боквист, Годро) – 23:28 (pp)     2:3 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 27:35 (pp)     3:3 Воронков (Рослович) – 50:57     4:3 Марченко – 65:00    
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