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«Коламбус» неожиданно обыграл «Ванкувер», Дмитрий Воронков оформил дубль, Егор Чинахов забил, Марченко реализовал буллит

Русские сенсационно вынесли лидера НХЛ! Воронков крушил, а Марченко сотворил шедевр
Владимир Лаевский
«Коламбус» неожиданно обыграл «Ванкувер»
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Матч-триллер, в котором аутсайдера НХЛ тащили только наши парни. Эта встреча войдёт в историю.

«Коламбус» в нынешнем сезоне ни на что не претендует, поэтому спокойно пытается найти свою игру и тех игроков, которые в дальнейшем будут вести клуб за собой. «Блю Джекетс» уже отыскали часть из них — «Русскую Тройку» в лице Егора Чинахова, Кирилла Марченко и Дмитрия Воронкова.

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Несмотря на то что звено россиян разрывало НХЛ в декабре, в январе их дела не заладились — даже пришлось разорвать тройку. Сильно команде это не помогло — пятое место с конца в сводной таблице лиги и девять поражений в 12 матчах.

И тут к ним в гости приехал «Ванкувер» — неожиданно единоличный лидер НХЛ, ещё и с победной серией из пяти встреч. Казалось, что тут всё очевидно.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2024, понедельник. 21:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Миллер (Задоров) – 05:28     1:1 Чинахов (Годро) – 05:55     1:2 Гарланд (Блюгерс, Джошуа) – 14:54     2:2 Воронков (Боквист, Годро) – 23:28 (pp)     2:3 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 27:35 (pp)     3:3 Воронков (Рослович) – 50:57     4:3 Марченко – 65:00    

Начался матч действительно ожидаемо. Уже на шестой минуте «Кэнакс» открыли счёт. Джей Ти Миллер экспрессом ворвался в зону «Коламбуса» и не очень удачно обыгрался с партнёром. Владение «косатки», однако, сохранили. Никита Задоров на синей линии подхватил шайбу и отдал на всё того же Миллера. Нападающий в касание бросил — а дальше случился курьёз необычайной редкости.

Шайба сначала попала в клюшку форварда «Блю Джекетс» Адама Фантилли, затем траекторию её полёта в слоте подредактировал защитник «синих жакетов» Эндрю Пак — а вот и гол! Хоть Элвиса Мерзликина и много по делу критикуют, но тут у него не было ни единого шанса выручить.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Коламбус», однако, не собирался сдаваться. В следующей же атаке «Блю Джекетс» усилиями Джонни Годро отобрали шайбу в чужой зоне, форвард у борта отдал передачу за спину в сторону ворот. Там уже был Егор Чинахов, который обыграл Кейси Десмита и сравнял счёт! «Коламбус» забил через 27 секунд после пропущенной шайбы — первым же броском в створ!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 15-й минуте «Ванкувер» опять додавил. Гости отборолись в чужой зоне, Теодор Блюгерс заполучил шайбу и скинул в слот — оттуда Конор Гарланд расстрелял Мерзликина в упор. Брат-близнец гола Чинахова — и вновь без шансов для Мерзликина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Во втором периоде «Блю Джекетс» опять догнали соперника. На 23-й минуте Миллер получил удаление, «синие мундиры» начали розыгрыш большинства. Годро скинул на синюю линию, откуда Адам Боквист мощно пальнул. Дмитрий Воронков на пятачке забавным и даже немного неуклюжим движением подправил шайбу — 2:2!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Восьмой гол россиянина в сезоне вызвал шквал восторга в социальных сетях.

«Расчехлил пушку!» — написало издание Bally Sports Columbus.

«Воронков с восемью голами вышел на пятое место по количеству шайб среди новичков в сезоне НХЛ», — констатировала пресс-служба «Коламбуса».

«Воронков никогда не станет лучшим хоккеистом в плане катания в лиге, но он смотрится намного лучше, чем месяц назад. Повысьте зарплату тренеру по катанию», — написал фанат.

«Воронков — безумец!» — отреагировала на гол болельщица.

Дмитрий так воодушевился, что в одном из эпизодов буквально не заметил перед собой соперника. Нападающий ехал на скамейку и по пути снёс с ног защитника «Ванкувера» Иэна Коула.

Счастье «Блю Джекетс» долго не продлилось — спустя четыре минуты «Ванкувер» опять вышел вперёд. Элиас Петтерссон, проводящий шикарный сезон, в большинстве получил шайбу на правом круге вбрасывания, точно прицелился — у него было достаточно времени, защитники решили не мешать ему — и бросил. 3:2!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

И это тоже было не всё! В середине третьего периода «Блю Джекетс» в третий раз сравняли счёт. И кто бы мог это сделать в сей вечер? Правильно, только Воронков!

«Ванкувер» неудачно попытался выйти из зоны, шайба оказалась у борта за владениями Десмита. В активной борьбе Дмитрий выцепил её и, стоя на линии ворот, клюшкой «загрёб» шайбу в сетку — 3:3!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Воронков оформил первый дубль в карьере в НХЛ! Он также помог Джеку Рословичу набрать 200-е очко в лиге благодаря ассисту. И вновь заслужил порцию похвалы.

«Матч-заявление от Воронкова», — написал болельщик.

«Плохой день, чтобы не надеть джерси Дмитрия», — пошутил другой.

«Коламбус» близок к запуску поезда благодаря этому голу Воронкова», — отреагировал ещё один фанат.

«Если Воронков оформит хет-трик, я куплю его джерси», — написала болельщица.

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Команды доиграли до серии буллитов — а там аутсайдер сенсационно «сделал» лидера НХЛ! Единственный буллит реализовал Кирилл Марченко — да ещё как! Сотворил настоящий шедевр.

Нападающий сблизился с вратарём, ложным замахом запутал его и движением одной рукой пустил шайбу в «домик». Издевательский гол в ворота лучшей команды лиги. Критикуемый Мерзликин, в свою очередь, отразил все четыре броска.

В итоге «Коламбус» прервал сразу две серии — собственную серию поражений и победную серию «Ванкувера». «Русская Тройка» даже по отдельности сотворила шедевры и вновь спасла бедствующих «Блю Джекетс».

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