Тамбиев: у нас молодой игрок пытается олимпийскому чемпиону шайбу под ноги просунуть

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев отметил самоотдачу игроков дальневосточной команды и отдельно упомянул молодёжь.

«Молодые игроки, пришедшие по ходу сезона? Немножко опыта не хватает, конкретных действий на поле. Они крепчают от игры к игре, это актив «Адмирала», освежили команду, влили свежую кровь. Может, они пока не на слуху у специалистов, но ребята перспективные, прислушиваются, стараются.

Что понравилось в игре «Адмирала»? Самоотдача, ребята много выигрывали борьбы, правильных действий больше, чем неправильных. Подводит реализация: надо бросать в касание, мы начинаем шайбу перекладывать. Что там думать под воротами, там рефлексы срабатывают. Нравится наша молодёжь, они прогрессируют, очки набирают. Аноховский, Бучельников играют первый сезон, становятся лидерами команды. Надо аккуратнее со словами, конечно, а то в следующей игре их не увидишь.

Работы непочатый край: работаем и над физикой, и над тактикой, над всеми компонентами. У нас сегодня при игре «6 на 5» молодой игрок решил олимпийскому чемпиону (Сергею Широкову. — Прим. «Чемпионата») шайбу под ноги просунуть. На то он и олимпийский чемпион — прочитал момент и гол в пустые ворота забили. Креативно, интересно, но не против этого игрока так надо делать», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.