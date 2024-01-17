«Автомобилист» в четвёртый раз в сезоне обыграл «Адмирал»

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Адмиралом». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2.
Счёт на 16-й минуте матча открыл нападающий «Адмирала» Никита Аноховский с передач Александра Горшкова и Антона Берлёва. «Автомобилисту» удалось перевернуть ход матча благодаря двум голам во втором периоде. Сначала отличился Алексей Макеев с передачи Анатолия Голышева, а затем Данил Романцев вывел хозяев вперёд. Дальневосточники сравняли счёт на старте третьего периода — гол забил Дмитрий Бучельников. Однако спустя полторы минуты «Автомобилист» вновь вышел вперёд в счёте после гола Сергея Зборовского. В концовке матча гол в пустые ворота забил Сергей Широков.
«Автомобилист» выиграл у «Адмирала» все четыре матча в текущем сезоне.
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