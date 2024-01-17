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«Автомобилист» в четвёртый раз в сезоне обыграл «Адмирал»

«Автомобилист» в четвёртый раз в сезоне обыграл «Адмирал»
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Адмиралом». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2024, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Аноховский (Горшков, Берлёв) – 15:14 (5x4)     1:1 Макеев (Голышев) – 24:33 (5x5)     2:1 Романцев (Макеев) – 30:59 (4x5)     2:2 Бучельников (Аноховский) – 43:37 (5x5)     3:2 Зборовский (Широков, Мэйсек) – 45:04 (5x5)     4:2 Широков (Мэйсек) – 58:27 (en)    

Счёт на 16-й минуте матча открыл нападающий «Адмирала» Никита Аноховский с передач Александра Горшкова и Антона Берлёва. «Автомобилисту» удалось перевернуть ход матча благодаря двум голам во втором периоде. Сначала отличился Алексей Макеев с передачи Анатолия Голышева, а затем Данил Романцев вывел хозяев вперёд. Дальневосточники сравняли счёт на старте третьего периода — гол забил Дмитрий Бучельников. Однако спустя полторы минуты «Автомобилист» вновь вышел вперёд в счёте после гола Сергея Зборовского. В концовке матча гол в пустые ворота забил Сергей Широков.

«Автомобилист» выиграл у «Адмирала» все четыре матча в текущем сезоне.

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