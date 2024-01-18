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Американский форвард «Витязя» рассказал, чем КХЛ похожа на НХЛ

Американский форвард «Витязя» рассказал, чем КХЛ похожа на НХЛ
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Нападающий «Витязя» Дерек Барак рассказал, чем КХЛ похожа на НХЛ. 28-летний американский форвард проводит дебютный сезон в Континентальной хоккейной лиге.

«Ожидания от КХЛ совпали с реальностью? Определённо. В этой лиге очень много мастерства. Посмотрите на топовые команды — да, с ними можно играть, но они готовы наказать за малейшую ошибку. В этом плане КХЛ похожа на НХЛ», — сказал Барак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В текущем сезоне на счету нападающего 51 матч, в котором Барак набрал 27 очков — забросил девять шайб и отдал 18 результативных передач с показателем полезности «-16».

Полную версию эксклюзивного интервью с Дереком Бараком читайте на «Чемпионате» сегодня в 9:00 мск.
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