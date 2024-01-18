«Мой рост помешал попасть в НХЛ». Интервью с американским лидером «Витязя»

Одним из трёх легионеров «Витязя» в этом сезоне является форвард Дерек Барак. Американский нападающий пополнил состав подмосковного клуба прошлым летом и, пусть и не сразу, стал одним из ключевых игроков команды — сейчас Дерек на пару с Джереми Роем возглавляет список лучших бомбардиров «Витязя» с 27 результативными действиями.

В эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Барак рассказал о причинах неудач «витязей» на старте сезона, переменах, которые произошли после прихода Дмитрия Рябыкина, а также о работе с Джоном Тортореллой в «Коламбусе».

«В начале сезона «Витязь» будто не знал, как побеждать»

— Последний матч в ушедшем году у «Витязя» был со «Спартаком». Мог бы он стать поворотной точкой в сезоне?

— Определённо, когда заканчиваешь год таким образом — проигрывая 1:4, затем переворачивая матч и побеждая — это показывает характер, которым обладает команда. Очевидно, никто в «Витязе» не рад тому месту, которое мы занимаем. Поэтому такая победа придаёт дополнительный эмоциональный подъём перед заключительным этапом сезона.

— Какое сейчас в целом настроение в команде?

— До «Витязя» я два года играл в Финляндии и в первом сезоне там был в похожем положении — команда испытывала трудности на старте чемпионата, уволила тренера. Наш новый тренер отлично вписался в команду. Мы стараемся сохранять позитивный настрой на протяжении всего сезона. Осталось чуть меньше 20 матчей, и мы ни в коем случае не выбыли из борьбы. Думаю, наша команда с нетерпением ждёт возможности показать себя в концовке.

— В чём видите причины неудачного старта?

— Не знаю, можно ли выделить что-то одно. У нас собралась новая команда. Знаю, что «Витязь» изменился по сравнению с прошлым сезоном. Также сыграла роль травма Скотта Уилсона, он пропустил первые 20 матчей. Без такого лидера непросто. Сложилось множество факторов, которые не сработали. Это не только вина тренера — игроки также берут на себя ответственность за неудачи. Конечно, больший удар на себя всё равно принимает тренер. Когда у нас поменялся наставник, мы постарались улучшить нашу игру. С тех пор дела пошли лучше.

Дерек Барак Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— 10 поражений в первых 11 матчах — что в это время происходит в коллективе, в голове?

— У нас было много матчей, в которых чаша весов могла склониться в любую сторону. Мы каким-то образом умудрялись найти способы проиграть. Как будто не знали, как побеждать. Порой мы заканчивали играть в первом периоде, мучились во втором и отпускали игру. Иногда было так, что вели в счёте, но затем пропускали в конце и проигрывали в овертаймах. Не получалось добыть победу в основное время, чтобы завестись. В такие моменты мы пытались оставаться позитивными, смотрели видео и старались выделить аспекты, в которых необходимо прибавить. Сезон длинный, мы двигались от игры к игре.

— Эмоционально и функционально это был худший отрезок в вашей карьере или есть с чем сравнить?

— Наверное, опять упомяну первый сезон в Финляндии. Пришлось привыкнуть к такому. Опять же, стараешься сохранять позитив: выходить на лёд без настроя — плохая позиция. Даже в такие моменты надо искать возможность получить удовольствие от игры, чему-то научиться, стать лучше.

«Завьялов взял всю вину на себя»

— Удивило, что Александр Завьялов сам попросил об отставке?

— Да, это был эмоциональный момент для всех. Все были разочарованы в себе, в общем положении в таблице. В конце концов вся ответственность за результат свалилась на тренера, но дело же было не только в нём — виновата вся команда, это же командная игра. Мы как игроки не выполняли своих обязательств, поэтому для всех это был очень тяжёлый момент.

— Как он попрощался с командой?

— Он пришёл в раздевалку и сказал, что требуются перемены. Наш корабль терпел крушение, и он тонул вместе с ним. Я очень уважаю то, как он справлялся с трудностями. Он отличный человек. К сожалению, такое случается — и в НХЛ, и в КХЛ, по всему миру. Он решил, что нужны перемены, поэтому и ушёл.

— Это был его дебют в качестве главного тренера в КХЛ. Недостаток такого опыта сыграл роль?

— Не думаю. Он давно в хоккее. Я в КХЛ всего первый год, поэтому не так много знал о нём. Он просто взял вину на себя. Но, как я и сказал, как минимум такая же часть вины лежит и на нас, игроках. Просто что-то должно было поменяться.

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— В начале октября Игорь Варицкий сказал, что вас, даже несмотря на слабую статистику, благодаря неравнодушию можно ставить в пример остальным игрокам «Витязя». В такой момент сезона это добавляет мотивации или негатив от результатов всё же перевешивает?

— Я знал, что у меня будет тяжёлый старт в лиге — потеря партнёра по звену усложнила задачу. Мы только-только начали сыгрываться со Скоттом, а потом он выбыл. Да, я чувствовал определённое давление, но я знаю свою игру. Знал, что постепенно привыкну — КХЛ всё-таки по стилю очень сильно отличается от финской лиги, поэтому мне требовалось какое-то время на адаптацию. Но теперь, мне кажется, я разобрался в лиге, знаю, как здесь играть и могу добиться успеха в КХЛ.

— От легионеров ожидают лидерства. На вас это дополнительно давило в период неудач?

— Да, на нас рассчитывают как на лидеров, но я привык к этому. Я был в такой роли в колледже. В раздевалке я не так много разговариваю, стараюсь, чтобы мои действия на льду говорили сами за себя — вести за собой примером. Здесь также присутствует языковой барьер, многого не выскажешь. Поэтому пытаюсь показывать себя не словом, а делом — будешь правильно играть, тогда и партнёры последуют примеру.

— Тренеры часто напоминают об этой роли?

— Думаю, по большей части беру это на себя. Я становлюсь старше — мне уже 28, я шесть лет в профессиональном хоккее. Поэтому знаю, как правильно сыграть, это помогает выработать определённый стиль.

«Рябыкин не боится, и игроки «Витязя» это ценят»

— Что изменилось с приходом Дмитрия Рябыкина?

— Он привил команде североамериканский стиль. Он больше подходит легионерам — мы не отсиживаемся в обороне. Он не просит от форвардов опускаться слишком низко, и нам это нравится — ни один нападающий не любит откатываться. Мы полагаемся на свою скорость, стараемся играть агрессивно и вынуждать соперников ошибаться. Эти изменения, которые произошли после смены тренера, пошли мне на пользу.

— Знаете, что он не очень удачно работал в КХЛ?

— Да, у него была похожая ситуация в Омске. Не люблю винить тренеров, всегда в неудачах надо винить и игроков. Мне нравится его стиль, нравится с ним работать и играть под его руководством.

— Чувствуете, что неудача в «Авангарде» немного давит на него?

— Думаю, ему хочется многое доказать. Ни одному тренеру не захочется брать команду в той ситуации, в которой были мы. Сложно идти в команду, которая находится в таком положении, ещё и не преуспев на предыдущем месте работы. Но это показывает его характер — он не боится, и это ценят все игроки «Витязя».

— Даже при нём «Витязь» нередко отпускал матчи, в которых вёл в счёте. В чём проблема?

— Надо было научиться побеждать, с этим у нас были проблемы. У нас молодая команда. Надеюсь, в новом году это станет лишь частью прошлого. Нужно отталкиваться от матча со «Спартаком» — там, напротив, мы не упустили лидерство, а отыгрались и отобрали очки у очень хорошей команды.

— Ваш партнёр по звену Александр Дарьин в интервью говорил, что установки на льду в звене раздаёт Скотт Уилсон, а не вы. Всё дело в его чемпионском опыте?

— Его резюме в хоккейном мире говорит само за себя, он обладатель Кубка Стэнли. Он играл с хоккеистами мирового уровня — Малкиным, Кросби. Он знает, что требуется для победы. Его способность забивать — большой плюс для меня и Алекса. Мы оба любим играть с шайбой и искать его передачами. У нас получилась отличная «химия» в звене. Скотт умеет находить пространство, чтобы забрасывать шайбы, а мы с Алексом делаем, скажем так, грязную работу и пытаемся снабдить его шайбой.

— Есть ли в «Витязе» игрок, который влияет на команду хотя бы на таком же уровне, как Скотт?

— Думаю, таких несколько. Джереми Рой, например, управляет игрой в защите. Он отличный игрок. Это его второй год в КХЛ, и он здорово его проводит. Владимир Галузин, наш капитан, ещё один игрок, который ведёт игроков за собой своим примером. Он правильно играет, усердно работает. Александр Яремчук — он хорошо прессингует благодаря своей скорости и находит пространство для голов. Думаю, наша топ-6 способна доставить проблемы каждому сопернику в лиге. Также у нас хорошая глубина в нижних звеньях.

«Попадание в плей-офф можно будет назвать успехом»

— Скотт и Джереми объясняли вам специфику лиги?

— Когда я только приехал, старался общаться с ними так часто, как это было возможно. Когда Скотт травмировался, он на какое-то время выпал из команды, поэтому я больше времени проводил с Джереми. Конечно, поначалу пришлось набить немного шишек в лиге, но теперь я привык.

— Ожидания от лиги совпали с реальностью?

— Определённо. В этой лиге очень много мастерства. Посмотрите на топовые команды — да, с ними можно играть, но они готовы наказать за малейшую ошибку. В этом плане КХЛ похожа на НХЛ.

— Какие команды можете отметить?

— Конечно, «Спартак», они невероятно результативны. Ещё «Авангард» с его легионерами — их первое звено творит по-настоящему, глядя на них, пытаешься перенять их стиль игры, способность забивать во время быстрых атак. Мы бы хотели больше держать шайбу в зоне атаки, наносить больше бросков, накрывать соперника у его ворот.

Первое звено «Авангарда» Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

— Если «Витязю» удастся попасть в плей-офф, можно ли будет считать сезон успешным?

— Учитывая то положение, в котором мы были в начале сезона, попадание в плей-офф действительно можно будет назвать успехом. Осталось всего полтора месяца, не так много времени. Надеюсь, мы сможем показать себя.

«Торторелла истощает ментально»

— Вы принимали участие в лагере развития «Коламбуса». Успели познакомиться с Джоном Тортореллой?

— Да, он был главным тренером «Блю Джекетс» в то время. Его тренировки — пожалуй, самое тяжёлое, через что мне когда-либо приходилось проходить. Это очень сильно закаляет ментально — тот лагерь благотворно повлиял на все мои игровые и неигровые аспекты.

За пределами льда это невероятный человек, он очень много времени уделяет благотворительности. Как тренер он не потерпит никакой предвзятости, делает всё для команды. Неважно, зарабатываешь ты $ 9 млн или $ 900 тысяч — играть будет тот, кто делает это правильно. Уважаю это.

Для меня самым безумным с ним было то, как он управляет тренировочным процессом. Он истощает ментально — смотрит, сломаешься ли ты под таким количеством нагрузок и задач. Это объединяет команду, и мне его методы определённо помогли стать лучше.

— Для вас «Коламбус» — особенный клуб в НХЛ?

— Да, у меня там пара друзей играет до сих пор. Когда участвуешь в лагере с каким-то клубом, начинаешь следить за ним чуть больше. С детства являюсь болельщиком «Бостона», но за «Коламбусом» наблюдаю до сих пор.

— Что думаете насчёт истории с увольнением Майка Бэбкока?

— Это было интересно. Не могу вдаваться в детали, поскольку не так много знаю об этом. Видимо, клуб почувствовал, что Бэбкок где-то перегнул палку.

— Многие североамериканские игроки, которые приезжают в КХЛ, говорят, что на родине сталкиваются с нехваткой доверия и разного рода ограничениями. Вас это тоже коснулось?

— Не могу сказать насчёт ограничений, но мой рост слегка помешал мне попасть в НХЛ. Там не так много игроков с ростом 173 см. Хотя сейчас игра немного меняется. В НХЛ все слишком хороши — нужно хорошо играть в каждом матче. Стабильность — то, что отличает энхаэловцев от остальных. Сезон длинный, там 82 матча, но в каждом из них нужно найти способ повлиять на игру, чтобы остаться в составе.

— Почему это такая частая история для Америки?

— Многое зависит от того, насколько хорош сам игрок. Если хоккеист не показывает того уровня, которого от него ждут, ему очень быстро найдут замену. Поэтому это так сложно. Шансов доказать, что ты готов играть в НХЛ, не так много, потому что, если ты не сможешь себя проявить, сразу же найдётся тот, кто сможет. Провести в НХЛ 10 матчей не значит построить там карьеру. Нужно пользоваться каждым шансом.