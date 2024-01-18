Американский лидер «Витязя» назвал две команды КХЛ, которые впечатлили его в этом сезоне

Нападающий «Витязя» Дерек Барак отметил высокую результативность «Спартака» и ударное первое звено омского «Авангарда». Американский легионер проводит дебютный сезон в КХЛ.

«Какие команды могу отметить? Конечно, «Спартак», они невероятно результативны. Ещё «Авангард» с его легионерами — их первое звено творит по-настоящему, глядя на них, пытаешься перенять их стиль игры, способность забивать во время быстрых атак. Мы бы хотели больше держать шайбу в зоне атаки, наносить больше бросков, накрывать соперника у его ворот», — сказал Барак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дереком Бараком читайте на «Чемпионате»: