Форвард «Витязя» Барак назвал качество, которое отличает игроков НХЛ от остальных

Нападающий «Витязя» Дерек Барак считает, что для того чтобы закрепиться в НХЛ, нужно показывать стабильную игру и в каждом матче находить способ повлиять на его ход.

«Не могу сказать насчёт ограничений, но мой рост слегка помешал мне попасть в НХЛ. Там не так много игроков с ростом 173 см. Хотя сейчас игра немного меняется. В НХЛ все слишком хороши — нужно хорошо играть в каждом матче. Стабильность — то, что отличает энхаэловцев от остальных. Сезон длинный, там 82 матча, но в каждом из них нужно найти способ повлиять на игру, чтобы остаться в составе.

Многое зависит от того, насколько хорош сам игрок. Если хоккеист не показывает того уровня, которого от него ждут, ему очень быстро найдут замену. Поэтому это так сложно. Шансов доказать, что ты готов играть в НХЛ, не так много, потому что, если ты не сможешь себя проявить, сразу же найдётся тот, кто сможет. Провести в НХЛ 10 матчей не значит построить там карьеру. Нужно пользоваться каждым шансом», — сказал Барак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дереком Бараком читайте на «Чемпионате»: