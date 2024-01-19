«Великая восьмёрка чувствует себя хорошо». RMNB — о голевой передаче Овечкина на Строума

Автор интернет-портала Russian Machine Never Breaks Крис Черулло оценил выступление 38-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (5:2), в котором ему удалось отметиться результативной передачей.

«Алекс Овечкин вернулся в состав и продлил свою результативную серию до семи игр, отдав голевую передачу на гол Строума в третьем периоде. Мне понравилось, как выглядел этот бросок, что привёл к лёгкому попаданию в цель от Дилана. Возможно, это признак того, что Великая восьмёрка чувствует себя хорошо. А теперь нам бы хотелось, чтобы ты забил несколько голов, большой человек», — отмечает Черулло.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в игре с «Сент-Луис Блюз» Овечкин провёл на льду 15 минут 25 секунд и отметился результативной передачей, завершив игру с показателем полезности «+1». В нынешнем сезоне Александр провёл 40 матчей в составе «Вашингтона», в которых отметился 28 (8+20) результативными действиями при показателе полезности «-10».