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Жамнов: к игрокам «Спартака» нет претензий. Уныния нет, команда играла хорошо

Жамнов: к игрокам «Спартака» нет претензий. Уныния нет, команда играла хорошо
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о домашнем поражении от омского «Авангарда» (1:3).

«У меня к игрокам претензий нет, ни по самоотдаче, ни по игре. Ясно, что у нас свои проблемы, но они в прошлом, парни бились, полностью отдавались. Где-то не хватило мастерства в концовке в завершающей стадии. Ну и второй и третий гол в наши ворота – чисто наши ошибки. Ошибаются все, просто соперник использовал эти ошибки, а мы нет. Уныния нет, команда играла хорошо.

Не скажу, что был какой-то фон усталости. Это качество принятия решений в той или иной ситуации. Есть молодые ребята, и когда игра идёт стык в стык, то высокая цена у каждой ошибки. Нервозность, концентрация… Но, повторюсь, что по игре в целом претензий нет, просто надо стараться не допускать ошибки», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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