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Гусев установил рекорд «Динамо» по передачам, отдав пас на шикарный гол Римашевского

В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимает одноклубников из Минска. После второго периода счёт 2:1 в пользу московского клуба.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

На 18-й минуте второй двадцатиминутки Егор Римашевский с передач Никиты Гусева и Андрея Прибыльского забросил красивую шайбу с лёта.

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Таким образом, Гусев побил клубный рекорд российского нападающего Вадима Шипачёва, ныне выступающего за казанский «Ак Барс», по количеству результативных передач за один сезон, совершив 49 голевых пасов.

Всего до этой игры в нынешнем сезоне Гусев принял участие в 52 матчах в составе «Динамо», в которых отметился 66 (18+48) результативными действиями при показателе полезности «+9».