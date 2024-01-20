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Гусев установил рекорд «Динамо» по передачам, отдав пас на шикарный гол Римашевского

Гусев установил рекорд «Динамо» по передачам, отдав пас на шикарный гол Римашевского
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В эти минуты в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» проходит матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимает одноклубников из Минска. После второго периода счёт 2:1 в пользу московского клуба.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2024, суббота. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Гусев (Уил, Прибыльский) – 24:10 (5x5)     1:1 Коробов (Энас, Волков) – 34:44 (5x5)     2:1 Римашевский (Гусев, Прибыльский) – 37:56 (5x5)     3:1 Пыленков (Гусев, Римашевский) – 41:10 (5x4)     4:1 Уил (Гусев, Римашевский) – 58:02 (5x5)    

На 18-й минуте второй двадцатиминутки Егор Римашевский с передач Никиты Гусева и Андрея Прибыльского забросил красивую шайбу с лёта.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, Гусев побил клубный рекорд российского нападающего Вадима Шипачёва, ныне выступающего за казанский «Ак Барс», по количеству результативных передач за один сезон, совершив 49 голевых пасов.

Всего до этой игры в нынешнем сезоне Гусев принял участие в 52 матчах в составе «Динамо», в которых отметился 66 (18+48) результативными действиями при показателе полезности «+9».

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