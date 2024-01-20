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Губернатор Самарской области отреагировал на победу «Лады» над «Витязем»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал победу тольяттинской «Лады» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над «Витязем» (2:1 Б).

«Ладу» и болельщиков нашего клуба – с победой! Тяжелейшая игра, много борьбы на льду, невероятный накал эмоций. Всегда побеждает команда, но, конечно, нельзя не отметить уверенную игру нашего голкипера Владислава Подъяпольского. Рад, что при горячей поддержке родных трибун «Лада» выиграла. С победой, Тольятти!», — приводит слова Азарова пресс-служба «Лады» в телеграм-канале клуба.

Напомним, «Лада», набрав 65 очков в 55 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Витязь» (41) – девятый на Западе.

В следующем матче, который также пройдёт в Тольятти, «Лада» примет «Сочи». Матч пройдёт в понедельник, 22 января. Начало – 18:00 мск.