Браташ: слабая игра «Лады» во втором периоде? Это была такая тактика заманивания

Главный тренер «Лады» Олег Браташ подвёл итоги домашней встречи регулярного чемпионата КХЛ с подмосковным «Витязем» (2:1 Б).

«Мы одержали сегодня очень важную победу, набрали очень важные два очка. Что касается самой игры, мне понравилась такая беззаветная вера наших игроков в своего вратаря, которому они предоставили шанс погеройствовать, что он с успехом и сделал (смеётся).

Сработал ли замысел с отдыхом лидеров? Будем анализировать, потому что сегодня одинаково плохо выглядели не только те, кто пропускал прошлую игру, но и те, кто тогда играл.

«Лада» провела почти весь второй период в своей зоне? Это была такая тактика заманивания — то есть соперника заманить, расслабить, чтобы потом в третьем периоде его дожать. Но не получилось. Зато на буллитах это сработало», — сказал Браташ на пресс-конференции, опубликованной на YouTube-канале «Лады».