Михаил Пашнин вспомнил, как был выбран под первым номером на драфте КХЛ в 2009 году

34-летний российский защитник санкт-петербургского СКА Михаил Пашнин поделился подробностями о том, как проходил последний драфт КХЛ, который также носил название «Ярмарка юниоров», в 2009 году, где он был выбран под первым номером московским ЦСКА.

«Как всё происходило? Просто в офисе «Газпрома» поставили стулья, натянули экран и всё. Дали старую майку, отпороли какую-то фамилию (смеётся). Никакой подготовки не было.

Как отнёсся к первому номеру? Никак, классно. Легенда (смеётся)», — сказал Пашнин в программе «Скользкий лёд» на YouTube.

Напомним, в нынешнем сезоне Пашнин принял участие в 20 матчах за СКА, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами при показателе полезности «+11».