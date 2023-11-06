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Пашнин: только лет пять назад узнал, что меня очень ждали в «Нью-Йорк Рейнджерс»

Пашнин: только лет пять назад узнал, что меня очень ждали в «Нью-Йорк Рейнджерс»
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Защитник СКА Михаил Пашнин рассказал, почему не случился переход в «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Я несколько раз ездил в лагерь новичков. В ситуации с НХЛ от меня мало что зависело, меня никто туда не подталкивал, да и родители особо не понимали, что там происходит. Если бы нашёлся человек, который мне всё объяснил, думаю, я бы уехал в НХЛ. Владимир Лутченко тогда работал скаутом «Нью-Йорк Рейнджерс», и я только лет пять назад в разговоре с ним узнал, что меня там очень ждали и сильно хотели к себе в команду. Видимо, сыграла какая-то внутренняя договорённость между клубами, агентами и так далее. Тут искали выгоду не для меня, а для КХЛ, поэтому так и произошло», — сказал Пашнин в интервью Охтинскому пресс-центру.

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