Патрик Руа сменил Лэйна Ламберта на посту главного тренера «Нью-Йорк Айлендерс»

58-летний канадский специалист Патрик Руа, известный в прошлом вратарь НХЛ, стал главным тренером «Нью-Йорк Айлендерс», сменив на этом посту своего 59-летнего соотечественника Лэйна Ламберта. Об этом сообщается на официальном сайте «островитян».

В прошлом сезоне Руа занимал пост главного тренера «Квебек Ремпартс», став победителем в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). Патрик также возглавлял «Колорадо Эвеланш» в течение трех сезонов (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016). В сезоне-2013/2014 его заслуги были высоко оценены наградой имени Джека Адамса, вручаемой тренеру года НХЛ.

Под руководством Ламбера «Айлендерс» в нынешнем сезоне провели 45 матчей, в которых набрали 49 очков. Они занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.