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Первая шайба Сета Джонса в сезоне принесла «Чикаго» победу в овертайме над «Айлендерс»

Первая шайба Сета Джонса в сезоне принесла «Чикаго» победу в овертайме над «Айлендерс»
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В Чикаго завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» нанёс поражение «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ).

Исход встречи предрешила шайба защитника Сета Джонса, заброшенная в овертайме. Этот гол стал для него первым в сезоне. Также в составе хозяев отличились Борис Катчук, Джоуи Андерсон и Джейсон Дикинсон.

У «Айлендерс» шайбы забросили Брок Нельсон, Бо Хорват и Кайл Палмьери.

Российский голкипер гостей Илья Сорокин отметился в этой встрече 20 сейвами.

«Чикаго» набрал 30 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 23 января «Блэкхоукс» будут гостить у «Ванкувер Кэнакс».

«Островитяне» потерпели четвёртое поражение подряд, имеют 49 очков и делят с «Нью-Джерси Дэвилз» 10-е место на Востоке. В ближайшей игре 22 января «Айлендерс» примут дома «Даллас Старз».

НХЛ - регулярный чемпионат
20 января 2024, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Нельсон (Фэшинг, Палмьери) – 06:09     1:1 Катчук (Сэнфорд, Джонсон) – 38:07     2:1 Андерсон (Блэквелл, Дикинсон) – 39:14     3:1 Дикинсон (Андерсон, Джонс) – 45:10     3:2 Хорват (Барзал, Добсон) – 46:37     3:3 Палмьери (Добсон, Романов) – 52:50     4:3 Джонс (Катчук, Дикинсон) – 60:21    
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