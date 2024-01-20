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Первая шайба Сета Джонса в сезоне принесла «Чикаго» победу в овертайме над «Айлендерс»

В Чикаго завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» нанёс поражение «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ).

Исход встречи предрешила шайба защитника Сета Джонса, заброшенная в овертайме. Этот гол стал для него первым в сезоне. Также в составе хозяев отличились Борис Катчук, Джоуи Андерсон и Джейсон Дикинсон.

У «Айлендерс» шайбы забросили Брок Нельсон, Бо Хорват и Кайл Палмьери.

Российский голкипер гостей Илья Сорокин отметился в этой встрече 20 сейвами.

«Чикаго» набрал 30 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 23 января «Блэкхоукс» будут гостить у «Ванкувер Кэнакс».

«Островитяне» потерпели четвёртое поражение подряд, имеют 49 очков и делят с «Нью-Джерси Дэвилз» 10-е место на Востоке. В ближайшей игре 22 января «Айлендерс» примут дома «Даллас Старз».