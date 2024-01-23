Дорофеев вплотную приблизился к рекордсменам «Вегаса» по голам среди новичков

В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс поражение «Вегас Голден Найтс» (6:5 ОТ).

Российский нападающий гостей Павел Дорофеев отметился в этой встрече заброшенной шайбой в первом периоде. Этот гол стал для 23-летнего форварда, до сих пор находящегося в статусе новичка, 14-м за карьеру в «Вегасе». Этот результат помог россиянину приблизиться к рекордсменам «рыцарей» по заброшенным шайбам среди новичков — Полу Коттеру и Алексу Таку (у обоих по 15).

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Дорофеева 14 (7+7) очков в 27 матчах за «Голден Найтс».

«Вегас» имеет 60 очков и делит с «Даллас Старз» четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.