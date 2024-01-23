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Дорофеев вплотную приблизился к рекордсменам «Вегаса» по голам среди новичков

Дорофеев вплотную приблизился к рекордсменам «Вегаса» по голам среди новичков
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В Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» нанёс поражение «Вегас Голден Найтс» (6:5 ОТ).

Российский нападающий гостей Павел Дорофеев отметился в этой встрече заброшенной шайбой в первом периоде. Этот гол стал для 23-летнего форварда, до сих пор находящегося в статусе новичка, 14-м за карьеру в «Вегасе». Этот результат помог россиянину приблизиться к рекордсменам «рыцарей» по заброшенным шайбам среди новичков — Полу Коттеру и Алексу Таку (у обоих по 15).

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Дорофеева 14 (7+7) очков в 27 матчах за «Голден Найтс».

«Вегас» имеет 60 очков и делит с «Даллас Старз» четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
6 : 5
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Стивенсон, Стоун) – 06:11     1:1 Хишир (Майер, Братт) – 15:21     2:1 Лазар (Хаула, Бастиан) – 19:38     3:1 Тоффоли (Немец, Баль) – 21:36     3:2 Маршессо (Руа, Корчак) – 27:39     3:3 Маршессо (Барбашёв, Руа) – 30:00     3:4 Стивенсон (Стоун, Мартинес) – 30:48     3:5 Руа (Маршессо) – 39:08     4:5 Тоффоли (Мерсер) – 39:44     5:5 Лазар (Немец, Бастиан) – 49:14     6:5 Тоффоли (Хьюз) – 62:35    
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