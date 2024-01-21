«Он прекрасно знает свою роль». Кэссиди похвалил нападающего «Вегаса» Павла Дорофеева

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди похвалил нападающего Павла Дорофеева за игру в матче с «Питтсбургом» (3:2), в котором россиянин отметился заброшенной шайбой.

«Он имеет отличное голевое чутьё и знает, где нужно находиться на льду. Меня устраивает его игра, в какое бы звено мы его ни определили, потому что он дополняет своих партнёров. В моменте с голом он пошёл на ворота, и он имеет игровой интеллект и отличные руки, чтобы завершать такие эпизоды голом. Он прекрасно знает свою роль», — цитирует Кэссиди пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне Дорофеев провёл 26 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал семь результативных передач.