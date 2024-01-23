ФХР отметила своевременность поручения Путина о регулировании деятельности агентов

ФХР на официальном сайте опубликовала заявление относительно работы с неаккредитованными агентами, где отметила своевременность поручения президента России Владимира Путина о регулировании деятельности хоккейных агентов.

«Работа с неаккредитованными хоккейными агентами влечёт применение санкций, включая штрафные санкции, дисквалификации, в том числе как к хоккеистам, так и к работникам хоккейных клубов. Все допущенные нарушения оперативно выявляются, к нарушителям применяются санкции, либо материалы передаются в правоохранительные органы.

ФХР на постоянной основе мониторит ситуацию на рынке хоккейных агентов и отмечает своевременность поручения президента Российской Федерации В.В. Путина о законодательном закреплении дополнительных мер, направленных на совершенствование деятельности хоккейных агентов», – говорится в заявлении на официальном сайте ФХР.

В октябре на заседании, посвящённом развитию физической культуры и спорта, Путин поручил ФХР и Министерству спорта РФ разобраться с «дельцами» от хоккея, которые уводят юных хоккеистов за границу. Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Минспорта вместе с Госдумой разработают ограничения на выезд талантливых российских хоккеистов за рубеж.