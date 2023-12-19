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Путин поручил принять дополнительные меры, регулирующие действия спортивных агентов

Путин поручил принять дополнительные меры, регулирующие действия спортивных агентов
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Президент РФ Владимир Путин утвердил поручение принять дополнительные меры, направленные на совершенствование деятельности спортивных агентов. В октябре на заседании по развитию физической культуры и спорта Путин поручил ФХР и Министерству спорта РФ разобраться с «дельцами» от хоккея, которые уводят за границу юных хоккеистов.

«При участии Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России», общества с ограниченной ответственностью «Континентальная хоккейная лига», иных заинтересованных общероссийских спортивных федераций и физкультурно‑спортивных организаций принять дополнительные меры, направленные на совершенствование деятельности спортивных агентов в целях обеспечения прав и законных интересов других субъектов физической культуры и спорта в Российской Федерации», – говорится в тексте поручения на сайт Кремля.

Срок исполнения этого поручения — 30 июля 2024 года. Ранее Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Минспорта вместе с Госдумой разработают ограничения на выезд талантливых российских хоккеистов за рубеж.

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