Все результаты игрового дня НХЛ 24 января

Сегодня, 24 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей, ещё две встречи проходят в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

В эти минуты проходят матчи в Анахайме и Сан-Хосе.

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 67 очками после 46 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 68 очками после 47 матчей.

