Все результаты игрового дня НХЛ 24 января
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Сегодня, 24 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь матчей, ещё две встречи проходят в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Грейг (Бреннстрём, Норрис) – 07:45 (sh) 0:2 Сандерсон (Зуб, Штюцле) – 08:26 0:3 Пинто – 26:22 1:3 Ковачевич (Кофилд, Судзуки) – 52:31 1:4 Жозеф – 57:33
НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 5
Даллас Старз
Даллас
0:1 Бенн (Робертсон, Харли) – 03:24 (pp) 1:1 Перрон (Гостисбер, Рэймонд) – 14:33 (pp) 2:1 Дебринкэт (Спронг) – 16:53 (pp) 2:2 Марчмент (Дюшейн, Сегин) – 20:22 2:3 Хинц (Джонстон, Харли) – 24:35 2:4 Линделль (Джонстон, Хинц) – 31:40 2:5 Хинц (Джонстон) – 35:12 3:5 Ларкин (Рэймонд) – 51:28 (pp) 4:5 Комфер (Дебринкэт, Ларкин) – 56:46
НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Крозье) – 01:46 0:2 Кучеров (Хагель, Рэддиш) – 18:45 0:3 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 22:24 (pp) 1:3 Аткинсон (Фараби, Уокер) – 29:56 2:3 Драйсдейл (Фрост, Аткинсон) – 34:04 (pp) 2:4 Эйссимонт (Кучеров, Хедман) – 37:42 (pp) 3:4 Йорк (Фрост) – 40:42 3:5 Хагель (Чирелли, де Хаан) – 59:00 3:6 Кучеров (Чирелли, Пербикс) – 59:49
НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Барбашёв (Пьетранджело) – 11:52 1:1 Нельсон (Романов, Добсон) – 23:35 1:2 Ремпал (Руа, Пьетранджело) – 27:18 (pp) 1:3 Руа (Маршессо, Барбашёв) – 29:07 2:3 Пажо (Хольмстрём, Пелеч) – 49:26 (sh)
НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Фэйбер (Цуккарелло, Росси) – 01:37 2:0 Фолиньо (Болди, Эрикссон Эк) – 04:42 3:0 Юханссон (Богосян) – 26:28 3:1 Манта (Кузнецов, Фехервари) – 30:00 4:1 Эрикссон Эк (Фолиньо, Бродин) – 41:37 5:1 Юханссон (Хартман, Марун) – 53:39 5:2 Оши (Карлсон, Пасиоретти) – 57:03 (pp) 5:3 Манта (Маленстин, Дауд) – 58:24
НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Фёгеле – 07:30 (pp) 1:1 Воронков (Джонсон) – 15:25 2:1 Кейн (Фёгеле, Ньюджент-Хопкинс) – 44:53 3:1 Макдэвид (Драйзайтль, Сеси) – 45:48 4:1 Холлоуэй (Браун, Кулак) – 55:36
НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Уигар (Андерссон, Кадри) – 11:38 1:1 Саад (Парэйко, Ледди) – 28:27 2:1 Ханифин (Шарангович, Танев) – 31:13 3:1 Шарангович (Юбердо, Линдхольм) – 32:17 3:2 Шенн – 37:13 (sh) 3:3 Кайру (Томас, Ледди) – 46:56 3:4 Саад (Парэйко, Ледди) – 59:12
В эти минуты проходят матчи в Анахайме и Сан-Хосе.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3-й период
3 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Сильверберг (Гудас, Фаулер) – 05:51 2:0 Кэррик (Целльвегер, Терри) – 23:37 (pp) 3:0 Сильверберг (Мактавиш) – 24:30 3:1
НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Перерыв
0 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Фокс (Лафреньер, Трочек) – 07:55 0:2 Панарин (Фокс, Миллер) – 21:38
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Бостон Брюинз» с 67 очками после 46 встреч. На Западе первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс» с 68 очками после 47 матчей.
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