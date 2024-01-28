Максим Шабанов отметился невероятным лакросс-голом в ворота «Авангарда»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Авангард» принимает челябинский «Трактор». Идёт третий период, гости ведут – 5:4.

На седьмой минуте заключительной двадцатиминутки 23-летний российский нападающий «Трактора» Максим Шабанов отметился невероятным лакросс-голом. Он буквально «приклеил» шайбу за воротами Андрея Мишурова и загнал её точно под перекладину ворот, реализовав отложенный штраф «Авангарда».

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Для Шабанова этот гол стал 22-м в 56-й игре нынешнего сезона, всего на его счету 47 (22+25) результативных действий при показателе полезности «+9».