Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Максим Шабанов отметился невероятным лакросс-голом в ворота «Авангарда»

Максим Шабанов отметился невероятным лакросс-голом в ворота «Авангарда»
Комментарии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Авангард» принимает челябинский «Трактор». Идёт третий период, гости ведут – 5:4.

На седьмой минуте заключительной двадцатиминутки 23-летний российский нападающий «Трактора» Максим Шабанов отметился невероятным лакросс-голом. Он буквально «приклеил» шайбу за воротами Андрея Мишурова и загнал её точно под перекладину ворот, реализовав отложенный штраф «Авангарда».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Для Шабанова этот гол стал 22-м в 56-й игре нынешнего сезона, всего на его счету 47 (22+25) результативных действий при показателе полезности «+9».

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
1:0 Ткачёв (Буше) – 01:05 (5x5)     2:0 Юрчо (Чмыхов) – 04:04 (5x5)     3:0 Шарипзянов (Пьянов, Ткачёв) – 09:51 (5x4)     3:1 Калинин (Ткачёв) – 12:23 (5x4)     3:2 Рыков (Ткачёв) – 15:42 (5x5)     3:3 Сошников (Бурдасов, Дер-Аргучинцев) – 24:37 (5x4)     3:4 Кравцов (Антипин, Дер-Аргучинцев) – 29:31 (5x5)     4:4 Буше (Чистяков) – 40:30 (5x5)     4:5 Шабанов (Ткачёв) – 46:49 (6x5)    
Материалы по теме
Видео
Нападающий «Трактора» Сергей Калинин прервал 36-матчевую безголевую серию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android