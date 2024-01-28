Максим Шабанов отметился невероятным лакросс-голом в ворота «Авангарда»
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Авангард» принимает челябинский «Трактор». Идёт третий период, гости ведут – 5:4.
На седьмой минуте заключительной двадцатиминутки 23-летний российский нападающий «Трактора» Максим Шабанов отметился невероятным лакросс-голом. Он буквально «приклеил» шайбу за воротами Андрея Мишурова и загнал её точно под перекладину ворот, реализовав отложенный штраф «Авангарда».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Для Шабанова этот гол стал 22-м в 56-й игре нынешнего сезона, всего на его счету 47 (22+25) результативных действий при показателе полезности «+9».
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 5
Трактор
Челябинск
1:0 Ткачёв (Буше) – 01:05 (5x5) 2:0 Юрчо (Чмыхов) – 04:04 (5x5) 3:0 Шарипзянов (Пьянов, Ткачёв) – 09:51 (5x4) 3:1 Калинин (Ткачёв) – 12:23 (5x4) 3:2 Рыков (Ткачёв) – 15:42 (5x5) 3:3 Сошников (Бурдасов, Дер-Аргучинцев) – 24:37 (5x4) 3:4 Кравцов (Антипин, Дер-Аргучинцев) – 29:31 (5x5) 4:4 Буше (Чистяков) – 40:30 (5x5) 4:5 Шабанов (Ткачёв) – 46:49 (6x5)
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