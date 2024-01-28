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Нападающий «Трактора» Сергей Калинин прервал 36-матчевую безголевую серию

Нападающий «Трактора» Сергей Калинин прервал 36-матчевую безголевую серию
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Трактором». Идёт второй период, счёт 3:2 в пользу омичей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
3-й период
4 : 5
Трактор
Челябинск
1:0 Ткачёв (Буше) – 01:05 (5x5)     2:0 Юрчо (Чмыхов) – 04:04 (5x5)     3:0 Шарипзянов (Пьянов, Ткачёв) – 09:51 (5x4)     3:1 Калинин (Ткачёв) – 12:23 (5x4)     3:2 Рыков (Ткачёв) – 15:42 (5x5)     3:3 Сошников (Бурдасов, Дер-Аргучинцев) – 24:37 (5x4)     3:4 Кравцов (Антипин, Дер-Аргучинцев) – 29:31 (5x5)     4:4 Буше (Чистяков) – 40:30 (5x5)     4:5 Шабанов (Ткачёв) – 46:49 (6x5)    

Нападающий «Трактора» Сергей Калинин стал автором первой шайбы челябинцев в большинстве с передачи Владимира Ткачёва. 32-летний форвард прервал 36-матчевую безголевую серию. Примечательно, что в предыдущий раз Калинин забивал гол в матче 7 октября с тем же омским «Авангардом». Тогда челябинцы одержали победу со счётом 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне с учётом этой игры на счету Калинина 17 (3+14) очков в 53 матчах.

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