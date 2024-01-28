Нападающий «Трактора» Сергей Калинин прервал 36-матчевую безголевую серию

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Трактором». Идёт второй период, счёт 3:2 в пользу омичей.

Нападающий «Трактора» Сергей Калинин стал автором первой шайбы челябинцев в большинстве с передачи Владимира Ткачёва. 32-летний форвард прервал 36-матчевую безголевую серию. Примечательно, что в предыдущий раз Калинин забивал гол в матче 7 октября с тем же омским «Авангардом». Тогда челябинцы одержали победу со счётом 4:1.

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В текущем сезоне с учётом этой игры на счету Калинина 17 (3+14) очков в 53 матчах.