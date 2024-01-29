«Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес» в овертайме, Бучневич отметился голом
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В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Сент-Луис Блюз» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 4:3 (OT) одержали хозяева.
Счёт в матче открыли гости. На 5-й минуте Адриан Кемпе, с передач Анже Копитара и Алекса Лаферрье, отметился результативным попаданием. На 13-й минуте «Сент-Луис» сравнял счёт после броска Ника Ледди.
На 25-й минуте Джарет Андерсон-Долан снова вывел «Кингз» вперёд, однако за последующие семь минут «Сен-Луис» ответил дважды, голы на счету Павла Бучневича и Джордана Кайру. На 39-й минуте Филлип Дано вновь сделал счёт ничейным, переведя игру в овертайм.
На 63-й минуте Брэйден Шенн поставил точку в матче, принеся «Сент-Луису» победу.
НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Копитар, Лаферрье) – 04:06 1:1 Ледди (Кайру, Парэйко) – 12:51 1:2 Андерсон-Долан (Льюис, Гавриков) – 25:39 (sh) 2:2 Бучневич (Перунович, Кайру) – 26:34 (pp) 3:2 Кайру (Перунович, Томас) – 32:07 3:3 Дано (Мур, Даути) – 38:44 4:3 Шенн (Бучневич) – 61:04
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