«Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес» в овертайме, Бучневич отметился голом

В Сент-Луисе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Сент-Луис Блюз» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 4:3 (OT) одержали хозяева.

Счёт в матче открыли гости. На 5-й минуте Адриан Кемпе, с передач Анже Копитара и Алекса Лаферрье, отметился результативным попаданием. На 13-й минуте «Сент-Луис» сравнял счёт после броска Ника Ледди.

На 25-й минуте Джарет Андерсон-Долан снова вывел «Кингз» вперёд, однако за последующие семь минут «Сен-Луис» ответил дважды, голы на счету Павла Бучневича и Джордана Кайру. На 39-й минуте Филлип Дано вновь сделал счёт ничейным, переведя игру в овертайм.

На 63-й минуте Брэйден Шенн поставил точку в матче, принеся «Сент-Луису» победу.