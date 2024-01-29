Главный тренер «Коламбуса» ответил на вопрос о состоянии получившего травму Фантилли
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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан после поражения своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Сиэтл Кракен» (2:4) ответил на вопрос о характере травмы нападающего Адама Фантилли, который покинул лёд и ушёл в подтрибунное помещение после столкновения с форвардом соперников Джаредом Макканном.
«Его участие в ближайшем матче под вопросом. Но пока у меня нет полной информации», — сказал Венсан в интервью Bally Sports.
Всего на счету 19-летнего канадца в текущем регулярном чемпионате 27 (12+15) очков в 49 играх за «Блю Джекетс».
«Коламбус» остался с 40 очками и идёт на 15-й строчке Востока. В ближайшей игре «Блю Джекетс» 31 января будут гостить у «Сент-Луис Блюз».
НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2024, понедельник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Эберле (Бьёркстранд, Данн) – 12:40 (pp) 2:0 Макканн (Эберле, Татар) – 16:04 3:0 Эберле (Макканн, Бьёркстранд) – 17:58 (pp) 3:1 Чинахов (Сиверсон, Годро) – 47:12 3:2 Чинахов – 55:58 4:2 Танев – 59:47
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