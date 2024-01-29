Главный тренер «Коламбуса» ответил на вопрос о состоянии получившего травму Фантилли

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан после поражения своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Сиэтл Кракен» (2:4) ответил на вопрос о характере травмы нападающего Адама Фантилли, который покинул лёд и ушёл в подтрибунное помещение после столкновения с форвардом соперников Джаредом Макканном.

«Его участие в ближайшем матче под вопросом. Но пока у меня нет полной информации», — сказал Венсан в интервью Bally Sports.

Всего на счету 19-летнего канадца в текущем регулярном чемпионате 27 (12+15) очков в 49 играх за «Блю Джекетс».

«Коламбус» остался с 40 очками и идёт на 15-й строчке Востока. В ближайшей игре «Блю Джекетс» 31 января будут гостить у «Сент-Луис Блюз».