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Главный тренер «Коламбуса» ответил на вопрос о состоянии получившего травму Фантилли

Главный тренер «Коламбуса» ответил на вопрос о состоянии получившего травму Фантилли
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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан после поражения своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Сиэтл Кракен» (2:4) ответил на вопрос о характере травмы нападающего Адама Фантилли, который покинул лёд и ушёл в подтрибунное помещение после столкновения с форвардом соперников Джаредом Макканном.

«Его участие в ближайшем матче под вопросом. Но пока у меня нет полной информации», — сказал Венсан в интервью Bally Sports.

Всего на счету 19-летнего канадца в текущем регулярном чемпионате 27 (12+15) очков в 49 играх за «Блю Джекетс».

«Коламбус» остался с 40 очками и идёт на 15-й строчке Востока. В ближайшей игре «Блю Джекетс» 31 января будут гостить у «Сент-Луис Блюз».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2024, понедельник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Эберле (Бьёркстранд, Данн) – 12:40 (pp)     2:0 Макканн (Эберле, Татар) – 16:04     3:0 Эберле (Макканн, Бьёркстранд) – 17:58 (pp)     3:1 Чинахов (Сиверсон, Годро) – 47:12     3:2 Чинахов – 55:58     4:2 Танев – 59:47    
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