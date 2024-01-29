Второй бомбардир «Коламбуса» получил травму в матче с «Сиэтлом»

В эти минуты в Сиэтле проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На данный момент позади два периода, счёт 3:0 в пользу хозяев.

Нападающий гостей Адам Фантилли получил травму левой ноги и ушёл в подтрибунное помещение после столкновения с форвардом «Кракен» Джаредом Макканном во втором периоде.

Отметим, что Фантилли делит второе место с защитником Заком Веренски среди бомбардиров «Блю Джекетс» в нынешнем сезоне. На счету 19-летнего канадца, без учёта этого матча, 27 (12+15) очков в 48 играх.

На данный момент «Коламбус» занимает 15 место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 40 очков. В следующем матче «жакеты» 31 января будут гостить у «Сент-Луис Блюз».