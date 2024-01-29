Второй бомбардир «Коламбуса» получил травму в матче с «Сиэтлом»
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В эти минуты в Сиэтле проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Коламбус Блю Джекетс».
На данный момент позади два периода, счёт 3:0 в пользу хозяев.
Нападающий гостей Адам Фантилли получил травму левой ноги и ушёл в подтрибунное помещение после столкновения с форвардом «Кракен» Джаредом Макканном во втором периоде.
Отметим, что Фантилли делит второе место с защитником Заком Веренски среди бомбардиров «Блю Джекетс» в нынешнем сезоне. На счету 19-летнего канадца, без учёта этого матча, 27 (12+15) очков в 48 играх.
НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2024, понедельник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
3-й период
3 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Эберле (Бьёркстранд, Данн) – 12:40 (pp) 2:0 Макканн (Эберле, Татар) – 16:04 3:0 Эберле (Макканн, Бьёркстранд) – 17:58 (pp) 3:1 Чинахов (Сиверсон, Годро) – 47:12
На данный момент «Коламбус» занимает 15 место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 40 очков. В следующем матче «жакеты» 31 января будут гостить у «Сент-Луис Блюз».
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