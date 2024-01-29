Жамнов: в игре «Торпедо» на лавке не хватало эмоций, много сил оставили с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов поделился впечатлениями от победы над нижегородским «Торпедо» (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра тяжёлая, что тут говорить. У нас все игры с ними складываются, независимо от счёта, непросто. Сегодня на лавке не хватало эмоций, много сил оставили в противостоянии с «Динамо». Но ребята молодцы — победа есть победа», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Спартак», набрав 76 очков в 58 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (68) – на пятой строчке. В следующем матче красно-белые примут ярославский «Локомотив», встреча состоится в среду, 31 января.