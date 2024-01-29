Жамнов: в игре «Торпедо» на лавке не хватало эмоций, много сил оставили с «Динамо»
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Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов поделился впечатлениями от победы над нижегородским «Торпедо» (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Игра тяжёлая, что тут говорить. У нас все игры с ними складываются, независимо от счёта, непросто. Сегодня на лавке не хватало эмоций, много сил оставили в противостоянии с «Динамо». Но ребята молодцы — победа есть победа», — приводит слова Жамнова пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.
Напомним, «Спартак», набрав 76 очков в 58 матчах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Торпедо» (68) – на пятой строчке. В следующем матче красно-белые примут ярославский «Локомотив», встреча состоится в среду, 31 января.
Фонбет Чемпионат КХЛ
31 января 2024, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
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