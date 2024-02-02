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Трёхкратный чемпион мира прокомментировал неудачную игру Овечкина в нынешнем сезоне

Трёхкратный чемпион мира прокомментировал неудачную игру Овечкина в нынешнем сезоне
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о результативности 38-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ.

«Спад Овечкина? Давайте подождём. Ещё до конца чемпионата 40 матчей. Потом уже будем говорить. Всякое бывает. Это спорт. Там небольшая пауза у «Вашингтона» на Матч звёзд. Поэтому, я надеюсь, всё будет хорошо.

Сколько в итоге забьёт? Чего гадать? Давайте посмотрим. Время покажет», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 44 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 31 (9+22) результативным действием при показателе полезности «-17».

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