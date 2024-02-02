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Трёхкратный чемпион мира назвал неожиданного фаворита на Кубок Гагарина на Востоке

Трёхкратный чемпион мира назвал неожиданного фаворита на Кубок Гагарина на Востоке
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко считает, что казанский «Ак Барс» по-прежнему является одним из претендентов на Кубок Гагарина в нынешнем сезоне.

«Главный претендент на Кубок Гагарина на Востоке? Всё-таки я не списываю «Ак Барс» — один из фаворитов. Подбор игроков, тренер, в целом тренерский штаб. Поэтому, думаю, всё должно быть у них хорошо.

Шансы «Металлурга» и «Авангарда»? Давайте посмотрим. Всё-таки регулярный чемпионат — это одни матчи, а плей-офф — совсем, совсем другие. В плей-офф кто-то не справляется с давлением, с волнением. Поживём — увидим. Время расставит на свои места. Осталось немножко подождать.

Почему «Ак Барс»? Потому что ребята прошли большой путь хоккейный. Там есть и молодые, и среднего возраста игроки, и опытные хоккеисты. Надеюсь, всё получится у «Ак Барса», будет радовать. Посмотрим, как всё будет складываться», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем сезоне «Ак Барс», набрав 70 очков в 57 матчах, занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

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