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Терещенко: главный претендент на Кубок Гагарина? Можно всю восьмёрку Запада называть!

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко выразил мнение, что фаворитами предстоящего розыгрыша Кубка Гагарина – 2024 будут являться представители Западной конференции КХЛ.

«Главный претендент на Кубок Гагарина? Много команд. Если мы берём Запад, то это московское «Динамо», ЦСКА, СКА… Можно всю восьмёрку называть! Наверное, может быть, только «Динамо» Минск послабее. Серьёзно, в принципе, любая команда может.

Позавчера были матчи «Спартак» — «Локомотив» и ЦСКА — «Торпедо». Хоккей неплохой», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, участие в весенней стадии сезона КХЛ себе обеспечили СКА, «Локомотив», московские «Динамо», «Спартак» и ЦСКА, нижегородское «Торпедо», «Металлург», «Авангард» и «Салават Юлаев».